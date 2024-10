Porto di Rio Martino insabbiato e chiuso: niente soldi dal Comune di Latina

Il porto canale di Rio Martino a Latina è attualmente chiuso a causa dell’insabbiamento, impedendo ai pescatori locali di lavorare. Durante la Commissione Trasparenza del Comune, presieduta dalla consigliera Floriana Coletta, è stato discusso lo stato dei lavori di dragaggio e la mancanza di fondi, con 640mila euro non ancora trasferiti dalla Regione al Comune. Coletta ha proposto che il Comune anticipi le somme per avviare almeno le operazioni di carotaggio, vista la difficile situazione economica delle famiglie di Borgo Grappa.

«Nessuno degli invitati alla commissione, assessori e consiglieri regionali compresi, è stato in grado di spiegare le ragioni del mancato trasferimento di importanti risorse, circa 640mila euro, dalla Regione al Comune di Latina. E tutto questo è preoccupante visto che il tempo non passa e la situazione del canale è sempre la stessa».

Prosegue Coletta:

«Data la gravità della situazione vissuta da decine di famiglie abbiamo proposto che il Comune anticipi le somme necessarie. Almeno per dare avvio alle operazioni di carotaggio e caratterizzazione delle sabbie. Ma l’amministrazione non sembra voler sentir parlare di interventi fatti in urgenza».