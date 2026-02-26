Porto di Terracina, emergenza barra sabbiosa: riunione operativa in Comune

Nuovo vertice operativo questa mattina al Comune di Terracina per affrontare le criticità legate all’insabbiamento del porto e programmare gli interventi necessari in vista della stagione estiva ormai alle porte.

La riunione, convocata dal sindaco Francesco Giannetti, si è svolta nella Sala di Rappresentanza alla presenza del comandante dell’Ufficio Circondariale Marittimo Vincenzo Viola, del vicesindaco Claudio De Felice, dell’assessore alla Portualità Gianluca Corradini e dei dirigenti comunali competenti, oltre ai rappresentanti di Navigazione Libera del Golfo. Collegati da remoto anche il delegato dell’assessore regionale ai Trasporti Fabrizio Ghera e il sindaco di PonzaFrancesco Ambrosino.

Al centro dell’incontro la presenza della barra sabbiosa all’ingresso del porto, aggravata dalle recenti mareggiate e considerata una criticità prioritaria per la sicurezza della navigazione e per i collegamenti con le isole pontine.

Durante il confronto è stato confermato il proseguimento dell’iter per l’intervento di dragaggio, già finanziato dalla Regione Lazio con 400 mila euro. Il Comune ha inoltre richiesto un’integrazione delle risorse per garantire la piena efficacia dell’operazione. Sono già partite le indagini esplorative preliminari che consentiranno di definire con precisione entità e costi dell’intervento.

Parallelamente, l’amministrazione procederà con lavori in somma urgenza per assicurare fin da subito il transito in sicurezza nel tratto più critico dell’imboccatura portuale. Dalla Regione è arrivata la disponibilità a fornire supporto operativo per accelerare le procedure.

L’obiettivo condiviso resta quello di garantire la piena funzionalità del porto di Terracina, infrastruttura strategica per il turismo, la marineria locale e i collegamenti con l’arcipelago pontino, prima dell’avvio della stagione estiva.