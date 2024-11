Porto Terracina, Verdi e Sinistra: “Effettuare subito dragaggio”

“Sulla questione del Porto di Terracina siamo stati facili profeti. La sentenza del Tar dei giorni scorsi ha annullato, infatti, la gara della Regione Lazio e confermato l’obbligo di collegamento da Terracina con navi traghetto con le isole di Ponza e Ventotene. Dopo la mia interrogazione dello scorso marzo in cui avevamo già lanciato l’allarme, dopo oltre un anno di stallo da parte della Giunta Rocca, impegnata solo a provare a risolvere le beghe interne alla sua maggioranza, sul tema nulla è cambiato”.

Così in una nota il Capogruppo di Verdi e Sinistra e presidente della Commissione vigilanza sul pluralismo dell’informazione, Claudio Marotta. “Per Terracina – prosegue Marotta – è necessario un immediato piano di riorganizzazione della tratta con le isole pontine che è stata penalizzata ed esclusa dal servizio a causa del problema legato al dragaggio del porto che si poteva risolvere già prima dell’inizio della scorsa stagione estiva, facendo mancare la principale risorsa economica per il Comune legata al turismo. La Regione Lazio faccia ora la sua parte anche con un adeguato finanziamento per evitare che la prossima stagione estiva si ripresenti di nuovo il problema”. “La sentenza del Tar, che giunge a valle della nostra recente interrogazione discussa in Consiglio Comunale sui problemi del porto di Terracina – spiega Gabriele Subiaco, consigliere di Europa Verde Terracina al Comune di Terracina – conferma la assoluta necessità di procedere rapidamente, da parte della Regione e del Comune, alla risoluzione del grave problema di insabbiamento del porto con un piano di intervento efficace e risorse adeguate. Un intervento fondamentale per rilanciare il turismo e l’economia di Terracina e delle isole pontine gravemente danneggiati dall’immobilismo di questi anni”.