Poste, a Latina arriva lo “Smart Building” nell’ufficio di via Priverno

Prosegue a Latina il progetto “Smart Building” di Poste Italiane, con l’attivazione del sistema anche nell’ufficio postale Latina 4 di via Priverno.

L’iniziativa punta a rendere gli edifici più efficienti e sostenibili attraverso un sistema intelligente di gestione degli impianti. Grazie a sensori e dispositivi automatizzati, sarà possibile monitorare costantemente temperatura e parametri ambientali, regolando in modo autonomo illuminazione e climatizzazione in base alle reali esigenze.

L’obiettivo è ridurre gli sprechi energetici e migliorare il comfort per utenti e dipendenti. Le stime parlano di un risparmio medio del 15% sui consumi di energia elettrica e del 10% su quelli di gas, con una conseguente riduzione delle emissioni.

Il sistema consente inoltre il controllo da remoto degli impianti, migliorando anche la gestione della manutenzione. Un percorso che si inserisce nella strategia di sostenibilità già avviata con il “Progetto Led”, che ha permesso di dimezzare i consumi legati all’illuminazione.

Con quest’ultima attivazione, salgono a 24 le sedi della provincia pontina dotate di tecnologia “Smart Building”, confermando l’impegno di Poste Italiane verso un modello sempre più efficiente e attento all’ambiente.