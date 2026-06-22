Poste, in provincia aumentano le consegne: +11% nel 2026

Aumentano le consegne dei pacchi effettuate dai portalettere di Poste Italiane in provincia di Latina. Nei primi tre mesi del 2026 il servizio ha registrato una crescita dell’11% rispetto allo stesso periodo del 2025, confermando il ruolo sempre più centrale della rete logistica dell’azienda sul territorio pontino.

Il risultato è legato al rafforzamento dell’organizzazione del recapito e alla capillarità della presenza di Poste Italiane in provincia. A supportare le attività ci sono oltre 300 mezzi, di cui circa 200 elettrici o comunque a basso impatto ambientale.

Il servizio di distribuzione viene garantito attraverso otto centri presenti ad Aprilia, Cisterna di Latina, Fondi, Formia, Latina, Priverno, Sabaudia e Terracina. A questi si aggiungono gli 87 uffici postali e la rete “Punto Poste”, che conta 218 punti dedicati al ritiro e alla spedizione dei pacchi in tutta la provincia.

La crescita conferma l’importanza del settore legato all’e-commerce e la volontà di Poste Italiane di potenziare i servizi di prossimità, offrendo ai cittadini soluzioni sempre più diffuse e accessibili.

A livello nazionale, Poste Italiane aveva già chiuso il 2025 con numeri significativi, arrivando a quasi 350 milioni di pacchi consegnati in un anno.