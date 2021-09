Poste Italiane, a Cori e a Formia sarà possibile prenotare da smartphone

Poste Italiane continua nello sviluppo digitale degli uffici postali della provincia di Latina. Negli uffici postali di Cori, in Via Cesare De Rossi, e a Formia 1, in Via Vindicio, sono stati installati e sono operativi da oggi i nuovi Gestori delle Attese “Light”, un innovativo totem touch screen, dotato di un display riepilogativo nella sala al pubblico, che consente di prenotare il turno allo sportello acquisendo un ticket elettronico da remoto attraverso l’applicazione “Ufficio Postale”, utilizzando il numero WhatsApp 3715003715 da memorizzare sul proprio cellulare o direttamente dal PC collegandosi al sito www.poste.it.

Con le nuove installazioni negli uffici di Cori e Formia 1, tra il modello standard e quello “Light”, salgono a 35 gli uffici postali della provincia di Latina dotati del gestore delle attese e della possibilità di prenotare da remoto il proprio turno in ufficio postale.

È possibile ottenere un “ticket elettronico” e prenotare il proprio turno allo sportello direttamente da smartphone e tablet tramite l’app “Ufficio Postale” oppure da pc sul sito poste.it, senza la necessità di registrarsi. Il sistema, prevede la scelta dell’orario sia per il giorno corrente sia per quello successivo. In uno scenario complesso come quello dell’emergenza sanitaria, l’obiettivo di Poste Italiane resta quello di agevolare l’accesso dei cittadini ai propri servizi, garantendo lo sviluppo innovativo e la valorizzazione tecnologica nel segno della digitalizzazione del Paese.