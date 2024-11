Poste Italiane a Latina sostiene la Giornata Nazionale della Colletta Alimentare

Sabato 16 novembre 2024, anche in provincia di Latina Poste Italiane contribuirà alla 28ª Giornata Nazionale della Colletta Alimentare, iniziativa solidale organizzata dal Banco Alimentare Onlus. L’evento, ormai punto di riferimento nella lotta contro la povertà, invita i cittadini a donare generi alimentari a lunga conservazione per aiutare persone in difficoltà.

In oltre 11.600 supermercati d’Italia, inclusi quelli della provincia di Latina, circa 150mila volontari con la caratteristica pettorina arancione accoglieranno i clienti per sensibilizzarli all’acquisto di prodotti da destinare alle oltre 7600 organizzazioni partner, come mense per i poveri, case-famiglia e comunità per minori.

Poste Italiane conferma il suo impegno sociale fornendo i propri mezzi aziendali per il trasporto e la consegna degli alimenti raccolti nei punti vendita aderenti all’iniziativa. Un gesto concreto che sottolinea i valori di inclusione e vicinanza ai territori e alle comunità che guidano l’azienda nelle sue attività.

L’evento rappresenta non solo un’opportunità per offrire un aiuto concreto, ma anche un momento di riflessione e condivisione sul tema della solidarietà, incoraggiando la partecipazione attiva di tutti.