Poste Italiane cerca consulenti finanziari in provincia di Latina, candidature entro il 23 marzo

Poste Italiane ha aperto le selezioni per consulenti finanziari anche in provincia di Latina. L’azienda è alla ricerca di laureati o laureandi interessati a intraprendere un percorso di formazione e crescita professionale nel settore della consulenza finanziaria.

I consulenti finanziari di Poste Italiane rappresentano una rete di professionisti con competenze tecniche e commerciali che affiancano i clienti nelle loro scelte, proponendo le soluzioni più adatte alle diverse esigenze. Il ruolo si inserisce in un modello di ufficio postale sempre più orientato alla relazione con il pubblico e alla costruzione di un rapporto di fiducia con i clienti.

È possibile inviare la propria candidatura entro il 23 marzo attraverso il sito posteitaliane.it, nella sezione “Carriere”, all’interno dell’area dedicata alle “Posizioni Aperte”, dove sono indicati anche tutti i requisiti richiesti per partecipare alla selezione.

Il candidato ideale è un laureato o laureando, sia triennale sia magistrale, con interesse verso il mondo dei mercati finanziari, assicurativi e degli investimenti. Costituiranno requisiti preferenziali il possesso di una laurea in discipline economico-giuridiche e la conoscenza delle normative relative agli investimenti o alla distribuzione di prodotti assicurativi.

I candidati selezionati avranno l’opportunità di entrare in un percorso di formazione e sviluppo professionale all’interno del gruppo.

L’ingresso in Poste Italiane rappresenta una possibilità importante per i giovani che si affacciano al mondo del lavoro, con l’opportunità di entrare a far parte di una delle principali infrastrutture di servizi del Paese, presente capillarmente sul territorio nazionale e centrale nel tessuto socio-economico italiano.