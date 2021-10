Poste Italiane: cinquantaduesima Giornata Mondiale della Posta

Poste Italiane dedica alla cinquantaduesima Giornata Mondiale della Posta due cartoline e un annullo speciale. La cartolina a tema, ha come obiettivo di favorire l’invio di messaggi scritti a mano, sarà disponibile negli 8 uffici postali con sportello filatelico della provincia Pontina (Latina Centro, Aprilia, Cisterna, Formia, Gaeta, Minturno, Sabaudia e Terracina), e nei dieci Spazio Filatelia del territorio, dove sarà a disposizione della clientela anche quella con la grafica ufficiale dell’evento UPU (dell’Unione Postale Universale). L’annullo speciale si potrà invece richiedere da venerdì 8 fino al 14 ottobre.

Il 9 ottobre di ogni anno si celebra questo evento, che è stato dichiarato dal Congresso Postale Universale del 1969 a Tokyo come un mezzo per ricordare l’anniversario della nascita dell’Unione Postale Universale nel 1874.

Questa data rappresenta un’occasione significativa per promuovere la funzione che il servizio postale svolge nel periodo di emergenza sanitaria, non solo come strumento per comunicare, ma anche come fattore determinante per la crescita economica del Paese.