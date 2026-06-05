Poste Italiane, gli over 80 di Latina tra i più “digital” d’Italia

La provincia di Latina si conferma tra le realtà più avanzate sul fronte della digitalizzazione, anche nella fascia più anziana della popolazione. Dopo Roma, infatti, il territorio pontino è il secondo nel Lazio per incidenza di ultraottantenni che utilizzano la Super App “P” di Poste Italiane, piattaforma unica di accesso ai servizi del Gruppo.

Sono oltre 3.500 gli utenti over 80 attivi nella provincia, pari a quasi il 10% della popolazione di riferimento, un dato che colloca Latina davanti a Rieti, Viterbo e Frosinone. In termini assoluti, invece, gli utilizzatori complessivi dell’app nel territorio superano quota 200mila.

Tra i comuni più “smart” spiccano Rocca Massima, Bassiano, Gaeta, Maenza, Latina e Formia, dove l’incidenza degli anziani digitalizzati risulta particolarmente significativa rispetto al totale degli utenti.

Il dato pontino si inserisce in un quadro regionale altrettanto rilevante: il Lazio è infatti la prima regione in Italia per numero assoluto di over 80 che utilizzano i servizi digitali di Poste Italiane, davanti a Lombardia e Campania.

La Super App “P” consente tra le altre funzioni la gestione di pagamenti, spedizioni, servizi bancari e prenotazioni, oltre alla localizzazione di uffici postali e ATM. Un ecosistema digitale sempre più utilizzato anche dalle fasce più anziane, grazie alle attività di educazione digitale promosse dall’azienda attraverso webinar e contenuti formativi online.

Un trend che conferma come, anche nella provincia di Latina, la transizione digitale stia coinvolgendo in modo trasversale tutte le generazioni.