Poste Italiane: Leonardo Amoroso è il più giovane direttore di ufficio postale nella provincia di Latina

Leonardo Amoroso, 21 anni, è il più giovane direttore di ufficio postale della provincia di Latina. Originario di Napoli ma cresciuto a Ventotene, Amoroso lavora per Poste Italiane dal dicembre 2022, quando è stato assunto come operatore di sportello. Dopo aver completato un periodo di affiancamento a Formia, è stato promosso direttore dell’ufficio postale di Ventotene a febbraio 2023.

Amoroso, appassionato di pesca sportiva e cinema, ha trovato un’accoglienza calorosa nella sua comunità. «Sono stato accolto come uno di famiglia», racconta. Lavorare a Ventotene, un’isola turistica, offre sfide uniche e opportunità per instaurare rapporti personali con i residenti e i visitatori. «Ogni giorno è una nuova esperienza e un’occasione per imparare», aggiunge.

Il direttore sottolinea l’importanza dell’ufficio postale come punto di riferimento cruciale per la comunità locale. Grazie al supporto dei colleghi e all’attenzione delle autorità locali, come i Carabinieri, Amoroso riesce a mantenere elevati standard di servizio.

Nel 2023, Poste Italiane ha continuato a investire nei giovani, con oltre 6.700 assunzioni di persone sotto i 30 anni. Questo fa parte del piano industriale “Connecting Platform“, che prevede l’assunzione di 19.000 nuove risorse entro il 2028, garantendo così il turnover generazionale e rafforzando i servizi offerti ai cittadini.