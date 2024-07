Potenziare la raccolta porta a porta, arrivano i fondi per Cisterna Ambiente

La Cisterna Ambiente cambia passo e lo fa anche grazie all’assegnazione di finanziamenti a fondo perduto ottenuti tramite la presentazione di progetti strutturati per favorire il miglioramento del servizio di raccolta differenziata domiciliare dei rifiuti urbani. Questi progetti, voluti dal Direttore Generale, Paolo Maria De Felice, sono stati sviluppati in totale economia, valorizzando il know-how proprio del nuovo management.

Oltre 450 mila euro ottenuti in meno di quattro mesi dall’Azienda Speciale di Cisterna, che ha ricevuto la comunicazione dell’ingresso ufficiale nelle graduatorie dei bandi.

Nel dettaglio arriveranno nelle casse di via Primo Maggio: 360 mila euro da parte della Regione Lazio, oltre 47 mila euro dal Conai, nuova liquidità che si aggiunge ai 43 mila euro del progetto Raee già stanziati. Finanziamenti che hanno un unico obiettivo, l’incremento della percentuale di raccolta differenziata domiciliare.

“Informare, sensibilizzare ed educare i cittadini sulla gestione dei rifiuti con particolare attenzione allo sviluppo della raccolta differenziata domestica è di fondamentale importanza per lo sviluppo sostenibile e il rispetto per l’ambiente – ha detto il Direttore Generale dell’Azienda Speciale Cisterna Ambiente Paolo Maria De Felice -. Prevenzione della produzione dei rifiuti, recupero e riutilizzo dei materiali, la politica aziendale è in linea con gli obiettivi dettati dalla Regione Lazio, che tramite il bando intende potenziare, ma soprattutto rinnovare, i servizi di raccolta differenziata. Stimolante l’idea del Conai, con cui andremo a privilegiare la raccolta monomateriale dei rifiuti di imballaggio. Dopo il vetro andremo ad intercettare le altre frazioni di multimateriale, separando plastica, acciaio ed alluminio. È in atto un cambio di passo grazie ad una campagna di informazione esaustiva e mirata ad efficientare le modalità di separazione e conferimento di tutte le tipologie di rifiuti, tramite social media, incontri nelle scuole, collaborando con le associazioni del territorio e sviluppando una rete di supporto all’utente tramite il nostro nuovo sito internet, le pagine social della Cisterna Ambiente e l’app gratuita Junker”.

“Il Comune di Cisterna ha deciso di cogliere queste opportunità, messe a disposizione da Regione Lazio, Conai e Progetto Raee, per incrementare la percentuale di raccolta differenziata e potenziare il sistema di gestione della Cisterna Ambiente, con l’obiettivo ultimo di intercettare quei rifiuti urbani destinabili al riciclo e al recupero, ma che erroneamente finiscono per essere avviati in discarica – ha detto il Sindaco di Cisterna Valentino Mantini -. Sappiamo di avere davanti a noi una sfida importante ed ardua, ma sappiamo altresì che il riuso e il riciclo dei rifiuti è l’unica via di civiltà per la sostenibilità ambientale. Per questo, stante le grandi difficoltà che sono visibili a tutti, chiediamo la collaborazione dei cittadini, che l’Amministrazione comunale ringrazia, nella fase di avvio del nuovo sistema di raccolta Porta a Porta”.