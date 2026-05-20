Prato Cesarino, inaugurata la mensa della “Don Caselli”

Taglio del nastro questa mattina a Prato Cesarino per la nuova mensa della scuola “Don Caselli”, all’interno dell’Istituto Comprensivo Istituto Comprensivo Leone Caetani.

Alla cerimonia hanno partecipato il sindaco di Cisterna di Latina Valentino Mantini, gli assessori comunali e il dirigente scolastico Nicolino Ingenito, insieme a insegnanti, operatori e studenti che hanno consumato il primo pranzo nella nuova struttura.

La mensa è stata realizzata grazie ai fondi del PNRR dopo che il vecchio refettorio era stato trasformato in aule durante l’emergenza Covid. Il nuovo edificio, moderno e funzionale, servirà la scuola media e quella dell’infanzia del plesso.

Il sindaco Mantini ha annunciato anche nuovi interventi di riqualificazione energetica per circa 600mila euro, tra isolamento termico, nuovi impianti e fotovoltaico. Prevista inoltre l’apertura di altre due mense scolastiche sul territorio comunale.