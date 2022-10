Precari alla Asl di Latina, 100 posti per stabilizzare infermieri e radiologi

Sono previste 100 nuove assunzioni per quanto riguarda la Asl di Latina, è stato pubblicato l’avviso pubblico con il quale si ricercano le figure di 84 infermieri professionali e 6 tecnici di radiologia. Il tutto affinché sia attuato un piano di rafforzamento delle capacità del sistema sanitario regionale, al fine di garantire la sostenibilità e la qualità dell’assistenza ai cittadini.

I posti sono stati individuati dall’azienda secondo le effettive necessità, in coerenza con il piano del fabbisogno relativo all’anno 2022, con gli atti di pianificazione e programmazione regionale in ambito sanitario, con le disposizioni statali, regionali e commissariali vigenti in materia di assunzione del personale nonché con i vincoli posti dal budget assegnato per l’arruolamento del personale.

Non solo infermieri e radiologi, nell’ottica di implementare e rinforzare l’organizzazione della rete assistenziale e l’offerta dei servizi sanitari, la Asl di Latina ha inoltre proceduto ad assumere, a seguito di procedura selettiva per titoli e colloquio, 5 dirigenti medici nella disciplina di Neuropsichiatria Infantile e 8 dirigenti medici nella disciplina di Psichiatria al fine di incrementare l’integrazione degli interventi preventivi e terapeutico- riabilitativi.