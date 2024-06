Precipita da un capannone e muore sul lavoro: la vittima è Valerio Salvatore

Un tragico incidente sul lavoro ha scosso ieri la comunità tra Aprilia e Lanuvio. Come riporta il quotidiano LatinaOggi, Valerio Salvatore, un elettricista di 30 anni originario di Roma, ha perso la vita dopo essere precipitato dal tetto di un capannone industriale. Il giovane stava lavorando per un’azienda incaricata di eseguire un intervento per la ditta proprietaria del capannone.

Dopo una caduta di oltre 10 metri, sono stati immediatamente chiamati i soccorsi. Gli operatori del 118 sono giunti rapidamente sul posto e hanno tentato di rianimare il ragazzo, ma purtroppo ogni sforzo si è rivelato vano.