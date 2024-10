Precipita dal balcone, grave una 16enne di Cisterna

Una tragedia ha colpito una famiglia di Cisterna, dove una ragazza di 16 anni è precipitata dal balcone della sua abitazione. Secondo le prime ricostruzioni, l’incidente è avvenuto nella giornata di ieri dal balcone della camera da letto della giovane, ma al momento non è chiaro se sia stato un incidente o un gesto volontario. La ragazza è stata subito soccorsa dai familiari e trasportata d’urgenza in elicottero all’ospedale Bambin Gesù di Roma, in condizioni gravi, con la possibilità di un intervento chirurgico.

Gli agenti del Commissariato di Polizia stanno indagando per capire meglio cosa sia successo, ascoltando i familiari e analizzando il telefono della ragazza per trovare indizi utili. La città di Cisterna è in ansia per le sue condizioni, mentre i medici continuano a monitorarla in terapia intensiva.