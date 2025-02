Tragedia questa mattina nella zona del tribunale a Latina. In via Giustiniano, un uomo, professore liceale di 63 anni, si sarebbe lanciato nel vuoto dal settimo piano del palazzo dove abitava, perdendo la vita. Sul posto immediato l’intervento dei sanitari del 118, che però non hanno potuto far altro che constatarne il decesso.

Ancora poco chiare le dinamiche dell’accaduto, a far luce saranno i carabinieri della Compagnia di Latina.