Questa mattina, a Priverno, un uomo di 74 anni è rimasto gravemente ferito dopo essere precipitato dal tetto della propria abitazione. Secondo una prima ricostruzione, l’anziano aveva salito sul tetto per controllare i lavori recentemente eseguiti alle grondaie quando, per cause ancora da accertare, è caduto da un’altezza di circa 10 metri. Immediatamente allertati, i Carabinieri della Stazione di Priverno sono intervenuti sul posto insieme al personale sanitario del 118, che ha disposto il trasporto urgente dell’uomo tramite elisoccorso verso un ospedale di Roma. Le condizioni del 74enne sono al momento sotto stretta osservazione.