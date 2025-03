Precipita dall’ottavo piano a Cisterna, Dylan sarebbe caduto per un selfie

Sarebbe morto per scattare un selfie Dylan Torsello, il 29enne che nelle prime ore della mattinata di ieri ha perso la vita dopo essere precipitato dall’ottavo piano di un palazzo in via Po. Come riportato dall’edizione odierna del Messaggero, sono queste le parole del fratello Manuel che convinto spiega:”E’ scivolato per farsi un selfie spettacolare, come era suo solito fare“. Parole che dunque sembrano allontanare l’ipotesi di un gesto volontario, ipotesi che però non è stata ancora esclusa dalle forze dell’ordine. Gli inquirenti stanno cercando di ricostruire le ultime ore di vita del ragazzo per capire cosa sia realmente accaduto.

Tutti ricordano Dylan come un bravo ragazzo e con la testa sulle spalle. Nella vita lavorava in un pub di Cisterna mentre nel tempo libero giocava a futsal con l’Ecocity Cisterna. “A lavoro e nello sport era sereno come al solito” hanno spiegato colleghi e compagni di squadra.