“Predestinata”, Mughini condannato per le frasi su Desirée Mariottini

“Predestinata, difficilmente avrebbe potuto fare una fine diversa”. Sono queste le parole pronunciate in televisione da Giampiero Mughini che hanno portato alla sua condanna per diffamazione aggravata da parte del Tribunale di Roma. Le frasi, riferite a Desirée Mariottini durante una puntata della trasmissione “Domenica In”, andarono in onda il 28 ottobre 2018, a pochi giorni dal ritrovamento del corpo della giovane nel quartiere di San Lorenzo. A presentare denuncia è stata la madre della ragazza, Barbara Mariottini. Il giudice ha riconosciuto la responsabilità del giornalista, condannandolo a una sanzione di 600 euro e al risarcimento dei danni nei confronti della madre e della sorella della vittima.

Secondo i legali della famiglia, quelle dichiarazioni avrebbero superato i limiti del diritto di cronaca e critica, colpendo una famiglia già segnata da un dolore profondo. “Parole gravi e inaccettabili”, hanno sottolineato, evidenziando come la sentenza rappresenti un passaggio importante per la tutela della dignità della giovane pontina. Il caso riporta al centro dell’attenzione la tragica vicenda di Desirée Mariottini, uccisa nel 2018 dopo essere stata vittima di violenze.