Prelievi fino a 5mila euro, l’accusa della Diocesi all’ex diacono Frateschi

Prelievi dai 100 fino a quasi 5mila euro, è questo ciò che emerge dagli accertamenti fatti dall’Istituto Diocesiano nei confronti di Alessandro Frateschi, l’ex diacono e insegnante di religione al Liceo Majorana di Latina imputato per violenza sessuale aggravata nei confronti di cinque minori.

L’ex diacono – come riportato da Latina Oggi – ora è accusato per aver dirottato, sul suo conto corrente, alcune somme di denaro dal conto dell’Istituto Diocesiano per una somma totale di quasi 50mila euro. Aveva la possibilità di accedere ai fondi destinati ai sacerdoti e avrebbe eseguito i bonifici senza alcuna autorizzazione. E’ questa l’ipotesi della Diocesi, che ha informato la Procura.