Prelievo multiorgani al Goretti: donna argentina dona fegato e reni

Si è concluso con successo all’Ospedale Santa Maria Goretti il quinto prelievo di organi del 2026 nella provincia pontina. A donare fegato e reni è stata una donna argentina di 76 anni, deceduta a causa di una emorragia cerebrale provocata da una caduta accidentale durante una vacanza nel territorio di Latina.

La donna era arrivata in Italia insieme alla famiglia per festeggiare il compleanno del marito. Nonostante il dolore per l’improvvisa perdita, il coniuge, insieme ai figli giunti dall’Argentina, ha scelto di autorizzare la donazione degli organi, trasformando una tragedia in una possibilità di vita per altri pazienti.

L’équipe medica del Goretti ha effettuato il prelievo nelle prime ore della mattinata. Successivamente il fegato è stato trasferito all’Ospedale San Camillo, mentre i reni sono stati destinati al Policlinico Tor Vergata.

“Un esempio di umanità che unisce le persone a tutte le latitudini, anche a migliaia di chilometri di distanza da casa, attraverso il filo rosso dell’amore per la vita e il prossimo”, ha dichiarato Sabrina Cenciarelli, direttrice generale della ASL Latina. “Una storia che ci addolora per la sua crudeltà ma che allo stesso tempo ci commuove per la straordinaria sensibilità dei familiari”.

Dall’inizio del 2026 il Goretti aveva già registrato altri quattro prelievi multiorgano: due a gennaio, uno ad aprile da un uomo di Fondi e un altro, sempre ad aprile, da una donna di Sezze. Complessivamente, nel territorio della Asl pontina, quest’anno sono stati donati un cuore, un polmone, cinque fegati, sei reni e sei tessuti corneali.

Numeri che confermano il netto miglioramento delle attività di donazione e procurement nella rete sanitaria pontina, rafforzata anche dai primi trapianti di tessuto osseo da vivente effettuati all’Ospedale Dono Svizzero.