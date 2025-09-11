Premiati nei giardini del Comune gli studenti virtuosi

Si è svolta questo pomeriggio, nei giardini del Comune di Latina, la terza edizione del premio “Bonus Libri Studenti 10 e Lode”, iniziativa dedicata alla valorizzazione del merito scolastico. Sono stati 77 gli studenti premiati, che hanno ottenuto il massimo dei voti al termine della scuola secondaria di primo grado nell’anno scolastico 2024/2025.

Ad ogni studente è stato consegnato un attestato di merito e una cedola del valore simbolico, da utilizzare per l’acquisto di materiale scolastico presso le librerie accreditate con il Comune. La cerimonia si è svolta alla presenza del sindaco Matilde Celentano, dell’assessore all’Istruzione Francesca Tesone e dell’assessore alle Politiche giovanili Andrea Chiarato, che hanno conferito personalmente i riconoscimenti.

“Congratulazioni a tutti i ragazzi delle scuole secondarie di primo grado che hanno concluso questo ciclo con la lode – ha dichiarato il sindaco Matilde Celentano -. La nostra amministrazione, per il terzo anno consecutivo, ha voluto premiare il merito, l’impegno e la costanza nello studio, stanziando un fondo di 10.000 euro destinato a sostenere gli studenti eccellenti e le loro famiglie. Un piccolo incentivo per continuare a coltivare le proprie capacità, esplorare i propri interessi e raggiungere nuovi traguardi”.

“I ragazzi premiati oggi – ha aggiunto l’assessore Tesone – provengono dagli istituti scolastici Emma Castelnuovo, Giovanni Cena, Leonardo Da Vinci – Gianni Rodari, Don Milani, Vito Fabiano, Giovanni Falcone e Paolo Borsellino, Oriolo Frezzotti – Pietro Corradini, Giuseppe Giuliano, Natale Prampolini, Torquato Tasso, Alessandro Volta e Giovanni Verga. Con impegno e passione hanno raggiunto risultati di eccellenza, dimostrando che il successo è frutto di determinazione e sacrificio. Un ringraziamento particolare va anche agli insegnanti e alle famiglie, che con dedizione e discrezione hanno accompagnato e sostenuto i ragazzi in questo percorso. Il loro ruolo è spesso silenzioso, ma essenziale per il successo educativo”.

“Un plauso all’assessorato alla Pubblica istruzione per l’organizzazione di questo evento che rende forte la nostra comunità – ha affermato l’assessore Chiarato – L’amministrazione comunale sta investendo molto nei giovani attraverso le politiche giovanili, con l’obiettivo primario di fare in modo che i ragazzi scelgano di crescere e vivere nella città di Latina con possibilità occupazionali e di realizzare un progetto di vita conforme alle aspettative”.

L’iniziativa “Bonus Libri Studenti 10 e Lode” si conferma un appuntamento atteso e apprezzato, volto a incentivare il merito e a sostenere concretamente il diritto allo studio.