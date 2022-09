Premio Camilla 2022 a Priverno, candidature prorogare al 15 novembre

Sono state prorogate fino al 15 novembre le candidature al Premio Camilla 2022 di Priverno, riconoscimento simbolico che si caratterizza per l’intento di valorizzare la figura femminile in tutte le sue forme pubbliche per affermare l’importanza della sua presenza e del suo operato nella società, nei diversi ambiti dell’arte, della cultura, dello sport, della formazione, delle imprese, delle professioni, del volontariato, dell’associazionismo, della letteratura, del giornalismo, della politica e delle istituzioni. Attraverso di esso si vuole raccogliere un prezioso patrimonio etico, culturale e sociale da utilizzare quale esempio positivo per la formazione delle coscienze delle giovani generazioni, in particolare delle bambine e delle ragazze.

Il Premio si divide in due edizioni:

L’Edizione Ordinaria: per la valorizzazione e il riconoscimento di esperienze meritevoli realizzate esclusivamente da donne, nei settori dell’arte, della cultura, dello sport, della formazione, delle imprese, delle professioni, del volontariato, dell’associazionismo, della letteratura, del giornalismo, della politica e delle istituzioni

L’Edizione Speciale: destinato a donne, uomini e organizzazioni di diverso tipo per la valorizzazione e il riconoscimento di particolari meriti da essi conseguiti

Il Premio Camilla Città di Priverno – Edizione Ordinaria viene assegnato ogni anno, nel periodo autunnale a n. 6 (sei) donne che si siano distinte nei seguenti ambiti:

– Dell’arte e della cultura, relativamente a tutte le espressioni artistiche e culturali comunemente intese, tra le quali la musica, il canto, la danza, il teatro, il cinema, la pittura, la scultura, la letteratura, la poesia, ecc, sia nella loro dimensione interpretativa, sia in quella ideativa, realizzativa, formativa, divulgativa;

– Del volontariato e dello sport, relativamente ai diversi settori del volontariato che dello sport, sia che abbiano direttamente partecipato ad azioni di volontariato o sportive, sia che ne abbiano ideato, promosso e sostenuto i processi ad esse sottesi;

– Della comunicazione e del giornalismo, relativamente ai diversi media e alle diverse forme tradizionali o digitali;

– Dell’istruzione e della formazione, relativamente ai diversi compiti esprimibili in questi ambiti se destinati ad altri soggetti (alunni, associazioni, categorie professionali, ecc);

– Delle imprese e delle professioni, relativamente ai diversi ambiti imprenditoriali e lavorativi nei quali il proprio operato ha determinato evidenti vantaggi per la comunità;

– Della politica e delle istituzioni, relativamente ai diversi ambiti istituzionali e politici.

Invece il Premio Camilla – Città di Priverno, nella sua Edizione Speciale è destinato esclusivamente a donne che abbiano compiuto almeno 16 anni, senza altri limiti di età, nate o residenti, al momento dell’attribuzione del Premio, almeno da un anno, nella Regione Lazio, che si siano distinte per merito in una delle Sezioni tra quelle suddette e che presentino la propria candidatura così come da modulo presente sul sito www.comune.privernolatina.it. al link:

