Premio Cisterna 2024: al via le candidature

Torna, dopo anni di stop a causa covid, il più longevo e prestigioso concorso cittadino. Sono aperte le candidature da sottoporre all’esame e valutazione della Commissione per l’assegnazione del Premio Cisterna 2024.

Il premio, nato nel 2001 e meramente simbolico, viene conferito a coloro che si sono distinti nei vari settori della società civile, produttiva, culturale, scientifica, sportiva, dell’associazionismo, volontariato, nati e/o residenti a Cisterna o che comunque abbiano dato lustro, prestigio e/o sviluppo alla comunità.

Confermato l’appuntamento biennale mentre, tra le novità di quest’anno, compare la sezione Premio Cisterna Speciale under 18.

Le domande dovranno essere trasmesse entro la data del 31 dicembre attraverso l’indirizzo di posta elettronica certificata mail@postacert.comune.cisterna.latina.it o consegnate a mano in busta chiusa presso l’Ufficio Protocollo sito in via Zanella, 2, 04012, Cisterna di Latina (LT).

Le candidature pervenute dopo tale termine saranno conservate a cura della Segreteria del Premio e tenute in considerazione per la successiva edizione.