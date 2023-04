Premio Città di Roma, Palazzo: “ Lo sport è per tutti”

La dichiarazione dell’assessore allo Sport e Ambiente della Regione Lazio Elena Palazzo, al Salone d’Onore del Coni, in occasione del Premio Città di Roma organizzato da OPES:

“Lo sport è inclusione. Non deve essere un lusso ma un diritto garantito a tutti. Questa è la direzione che intendo percorrere nel mio lavoro di assessore della Regione Lazio, coinvolgendo l’intero territorio regionale. Particolare attenzione va inoltre messa sui ragazzi che ancora pagano il periodo di isolamento imposto dalla pandemia”.

“Ho avuto il piacere di premiare il progetto Unstoppable: Superiamo gli ostacoli messo in campo dalla AS ROMA e Toyota per facilitare gli spostamenti delle persone con disabilità verso lo Stadio Olimpico su mezzi a bassa emissione di Co2, un binomio perfetto che concilia l’impegno per il sociale con quello per l’ambiente”.

“I miei complimenti al presidente di Opes, Juri Morico, che da anni si spende con entusiasmo per la promozione dei valori più alti dello sport”