“Premio Europa Sport”, pontini premiati

Si è concluso il 4° evento del “Premio Europa Sport Cultura e Impresa Etica”. Le premiazioni si sono svolte presso la Sala “Esperienza Europa” collegata in digitale con le sale “sosia” di tutte le Capitali d’Europa:

Valerio Catoia, atleta della Paracanoa delle Fiamme Oro di Sabaudia e al Sovrintendente Stefano Vando, Responsabile del Settore Canoa Paralimpica delle Fiamme Oro di Sabaudia; premiata anche la A.S.D. Roma Calcio Amputati, sono stati Luca Zavatti e Marco Ghirotto a ritirare il prestigioso riconoscimento per i giallorossi; Alessandra Sabatella e Simona Fioroni hanno ritirato il premio della Fairplay School; il Premio della Polisportiva Delta Nuoto, è stato consegnato al Presidente Fabio Maria Baccini ex pallanuotista della Lazio e figlio di quel Franco Baccini capace di firmare due scudetti con la sua Lazio, ed allenatore storico della nazionale di Pallanuoto Femminile. Sono stati presenti anche i terribili ragazzi della sezione pallanuoto neopromossi in A2.

I premi speciali sono andati alla Dottoressa Lucia Valle, Medico di Medicina Generale di Latina, un esempio per dedizione, passione e spirito da vera sportiva; al Dott. Guido Giudicianni Psicologo dello Sport, che ha seguito con successo diversi atleti internazionali, tra cui Loreta Gulotta, atleta della nazionale di scherma; il premio editoria e comunicazione, ha Gianfranco Sciscione editore di Gold TV Italia e Lazio TV, che ha firmato una delle più belle storie della Televisione italiana facendo nascere nel 1978 Telemontegiove; il premio alla Cultura è andato a Fabiano Forti Bernini, ultimo discendente diretto dell’artista Gian Lorenzo Bernini; il premio impresa etica è stato dedicato alla memoria dell’imprenditore Ettore Lodi sempre pronto a supportare il mondo dello sport, ritirato dalla storica collaboratrice Anna Piccolo.