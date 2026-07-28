Premio “Giuseppe Manzi”: consegnate otto borse di studio agli studenti eccellenti di Latina

Si è svolta questa mattina, nella suggestiva cornice della sala De Pasquale del comune di Latina, la cerimonia di consegna della sesta edizione del Premio “Giuseppe Manzi”. Il riconoscimento, istituito dall’amministrazione comunale, intende fondere il ricordo affettuoso e indelebile dello storico dirigente del servizio finanziario, prematuramente scomparso il 20 luglio 2020, con il sostegno concreto ai giovani talenti del territorio.

Nel corso dell’evento sono state assegnate otto borse di studio del valore di 1.000 euro ciascuna ad altrettanti neo-diplomati degli istituti ad indirizzo economico, giuridico e commerciale della città che si sono distinti per merito e impegno scolastico.

Alla cerimonia hanno preso parte la famiglia Manzi, i dirigenti scolastici, i docenti, gli studenti e le principali autorità cittadine.

Ad aprire gli interventi è stata il sindaco Matilde Celentano, che ha ricordato il dirigente come “un pilastro, un collaboratore prezioso e un uomo dotato di una straordinaria statura umana”. Rivolgendosi direttamente ai ragazzi, il primo cittadino li ha esortati a considerare questo premio non come un traguardo, ma come un trampolino di lancio: “Il mondo dell’economia, del diritto e delle istituzioni ha un disperato bisogno di persone valide, preparate, ma soprattutto etiche, corrette e umane, proprio come lo era Giuseppe”.

L’assessore alla pubblica istruzione, Federica Censi, ha sottolineato l’importanza della sinergia tra scuola e istituzioni per coltivare i talenti locali e trasmettere i valori della cittadinanza attiva. A seguire, l’assessore al Bilancio, Antonina Rodà, ha evidenziato come la figura di Manzi rimanga un punto di riferimento negli uffici comunali per competenza, rigore e profonda umanità. A chiudere il momento dei ricordi è stato il dottor Diego Vicaro, dirigente del dipartimento finanze e collega di Manzi, con una commossa testimonianza.

Ecco gli otto studenti eccellenti che hanno ricevuto la pergamena e la borsa di studio:

Istituto “G. Marconi”: Tanveet Kaur e Daniele Bracci

Liceo “A. Manzoni”: Giorgia Olivieri e Francesco Vitale

Istituto “San Benedetto – Einaudi – Mattei”: Benedetta Soscia e Claudio Pedriali

Istituto “Vittorio Veneto – Salvemini”: Rachele Ceccarelli e Samuele Caprabianca

La mattinata si è conclusa con i ringraziamenti istituzionali alla dirigente Lucia Giovangrossi e alla funzionaria Carla Cerroni per l’organizzazione dell’evento, e con la tradizionale foto di rito che ha riunito i premiati, le famiglie e le autorità.