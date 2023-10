“Premio Internazionale Mecenate dello Sport”, la X edizione a Pietro Mennea

Il premio “Mecenate dello Sport” è promosso dalla Fondazione Varaldo di Pietro che, dopo dieci edizioni di grande spessore, ha voluto realizzare un evento speciale insieme alla Fondazione Pietro Mennea.

Sul palco del Salone d’Onore del Coni, a ricevere il premio dalle mani del presidente della fondazione, Giovanni Di Pietro, il noto imprenditore pontino, ci sarà Manuela Olivieri Mennea, presidente della fondazione Pietro Mennea.

Tra i tanti ospiti, prevista la presenza di Luca Cordero di Montezemolo e Patrizio Oliva che porteranno testimonianze legate alla vita e ai valori rappresentati da Pietro Mennea. L’evento sarà presentato da Matteo Marani, presidente della Lega Pro.

Anche in questa edizione il premio gode del patrocinio del Coni e dell’Ordine Nazionale dei Giornalisti, un premio che negli anni ha voluto dare il giusto riconoscimento a coloro che, in campo nazionale e internazionale, hanno fornito un contributo essenziale per la crescita dello sport e l’esaltazione dei suoi valori universali espressi sia nella pratica delle discipline sportive sia in attività di alto valore sociale e solidale.

Nell’albo d’oro del prestigioso riconoscimento tante importanti personalità quali: Massimo Moratti, Nerio Alessandri, Claudio Ranieri, Timothy Shriver Kennedy, Lavinia Biagiotti, Javier Zanetti, Piero Ferrari e Bebe Vio.

L’evento è in programma il prossimo 27 ottobre, alle ore 11,00, nel Salone d’Onore del Coni a Roma.