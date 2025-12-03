Premio Invictus, domani la presentazione della settima edizione

È in arrivo la settima edizione del Premio Letterario Sportivo Invictus che, in occasione di Più Libri più Liberi, la Fiera Nazionale della Piccola e Media Editoria, si presenterà in una veste che lega innovazione e tradizione alla “Nuvola di Fuksas” di Roma.

Alla presentazione del premio ideato dalla Lab DFG, che si svolgerà alle 10.30 di domani nella Sala Luna, saranno presenti i testimonial sportivi Emanuele Blandamura, campione di pugilato, l’astro nascente dell’atletica italiana, la lanciatrice Benedetta Benedetti e l’Ambassador del Premio Luca Pancalli.

Nato con l’obiettivo di valorizzare le migliori opere italiane dedicate allo sport – dalla narrativa alla saggistica, dalle biografie ai reportage – il Premio Invictus si è affermato negli anni come uno dei principali appuntamenti culturali del settore. Grazie alla qualità delle opere selezionate e all’autorevolezza della giuria, il premio ha ottenuto un crescente consenso di pubblico e critica, contribuendo a consolidare la letteratura sportiva come genere capace di raccontare valori, storie e trasformazioni sociali attraverso la forza dello sport.

La finale della settima edizione si terrà il 9 settembre 2026 e, come da tradizione, avrà luogo presso la corte del Palazzo Caetani a Cisterna di Latina, sede storica del Premio, anticipata mercoledì 8 con l’assegnazione delle menzioni speciali ExtraInvictus al Castello Caetani di Sermoneta.

Il regolamento per partecipare sarà disponibile – come di consueto – sul sito www.premioinvictus.it.

ALBO D’ORO