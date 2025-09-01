Premio Invictus, giovedì la finalissima al Palazzo Caetani di Cisterna

È tutto pronto per la finale della sesta edizione del Premio Sportivo Letterario Invictus, l’iniziativa che dal 2020 celebra lo storytelling sportivo e valorizza le storie di sport e di vita capaci di appassionare lettori e lettrici in tutta Italia. In pochi anni il Premio si è affermato come il più importante riconoscimento del settore per autori e case editrici, al punto da essere stato selezionato, insieme al Premio Strega e a Lucca Comics, per rappresentare i premi letterari italiani alla Fiera Internazionale del Libro di Francoforte, dove l’Italia è tornata ospite d’onore a 36 anni dall’ultima volta. Giunto alla sua sesta edizione, il Premio è organizzato dalla casa editrice Lab DFG, con la compartecipazione del Ministro per lo Sport e i Giovani, il sostegno del Gruppo FS, dei Comuni di Cisterna di Latina e Sermoneta, dell’Istituto del Credito Sportivo e Culturale, della Camera di Commercio di Frosinone Latina e della Fondazione Roffredo Caetani.

La finalissima di quest’anno si terrà, come da tradizione, presso la suggestiva Corte del Palazzo Caetani di Cisterna di Latina. L’appuntamento è fissato per giovedì 4 settembre 2025 alle ore 18:00, quando verranno svelate le opere finaliste che si contenderanno la vittoria, valutate dall’autorevole giuria presieduta dal Presidente della Federazione Italiana Canottaggio Davide Tizzano e composta da figure di spicco del giornalismo, dello sport e delle istituzioni: Stefano Bizzotto, Elisabetta Caporale, Manuel Codignoni, Italo Cucci, Paola Fantato, Sandro Fioravanti, Xavier Jacobelli, Cristina Lenardon, Daniele Masala, Matteo Marani, Elena Pantaleo, Dario Ricci, Simona Rolandi, Mauro Grimaldi, Beniamino Quintieri e Sabrina Morelli.

Le opere finaliste di quest’anno sono: Il giallo del Tour – Beppe Conti (Minerva); Provaci ancora, Mister Cascione – Marco Marsullo (Feltrinelli); Senna: Le verità – Franco Nugnes (Minerva); F1 Backstage. Storie di uomini in corsa – Riccardo Patrese e Giorgio Terruzzi (Rizzoli); Il mio calcio eretico: dal trionfo con il Milan al lavoro con i giovani – Filippo Galli (Piemme Edizioni).

Grande attesa anche per l’assegnazione delle ambite menzioni degli Extra Invictus – Gruppo FS The Mobility Leader. I direttori delle testate Guerin Sportivo, Rai Radio Sport 1, Corriere dello Sport, Tuttosport, Sportitalia, Netweek, Pagine di sport, assegneranno una menzione speciale ai libri che, per intensità e qualità narrativa, meritano un riconoscimento unico. Il Premio Extra Invictus-Gruppo FS The Mobility Leader nasce per valorizzare opere che sanno andare oltre il semplice risultato, restituendo allo sport la sua dimensione epica, umana e letteraria. L’appuntamento è per mercoledì 3 settembre 2025, dalle ore 19:00, presso il Castello Caetani di Sermoneta.

ALBO D’ORO PREMIO INVICTUS

2020 ‘La via perfetta’ di Daniele Nardi, con Alessandra Carati (Einaudi)

2021 ex-aequo ‘La cena degli dei di Marino Bartoletti’ (Gallucci) e ‘Le Canaglie’, di Angelo Carotenuto (Sellerio)

2022 ‘Il diamante è per sempre’, di Mario Salvini (Terre di Mezzo)

2023 ‘Pantani per sempre’, di Davide De Zan (Libreria Pienogiorno)

2024 ‘La forma dei sogni’, Andrej Longo (Sellerio).

Nel frattempo, per quanto riguarda il Premio Invictus Giovani, ci sarà tempo fino al 14 ottobre 2025 per registrarsi attraverso il portale www.premioinvictus.it/invictus-giovani. Il vincitore sarà poi proclamato tra il 4 e il 5 dicembre 2025, in occasione della fiera nazionale “Più libri più liberi” e della presentazione di quella che sarà la settima edizione del Premio Invictus.