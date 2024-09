Premio Invictus, il 12 settembre a Cisterna i vincitori 2024

Giovedì 12 settembre 2024, a Cisterna di Latina, presso lo storico Palazzo Caetani, si terrà la cerimonia conclusiva della quinta edizione del Premio Letterario Sportivo Invictus. Questo riconoscimento, istituito nel 2020, si è rapidamente affermato come il più importante premio italiano dedicato alla letteratura sportiva, celebrando ogni anno le opere che meglio raccontano lo sport e i suoi valori. Tra i finalisti di questa edizione spiccano “La forma dei sogni” di Andrej Longo (Sellerio), “Il mio calcio furioso e solitario” di Walter Sabatini (Piemme) e “Drazen Petrovic” di Lorenzo Iervolino (66thand2nd).

Il Premio Invictus, grazie al crescente interesse per la letteratura sportiva, è stato selezionato per rappresentare l’Italia alla Fiera Internazionale del Libro di Francoforte, un grande onore considerando che l’Italia sarà ospite d’onore a questa importante manifestazione. Tra le altre iniziative in programma, ci sarà un convegno sullo storytelling sportivo, in collaborazione con il CONI, che si terrà al Castello di Sermoneta.

Nel corso della serata di premiazione, verranno assegnati anche due riconoscimenti speciali: l’opposto francese Theo Faure, campione olimpico e attualmente atleta del Cisterna Volley, e Paola Fantato, cinque volte campionessa paralimpica di tiro con l’arco, saranno premiati come atleti dell’anno. Inoltre, Tania Cagnotto, la più grande tuffatrice italiana di tutti i tempi, sarà l’ambassador del premio per il 2024, dopo Luca Pancalli nel 2023.

Il Premio Invictus si estenderà su tre giorni di eventi, partendo il 10 settembre con un progetto educativo rivolto agli studenti del Campus dei Licei Massimiliano Ramadù di Cisterna di Latina. L’11 settembre sarà dedicato alla cerimonia di assegnazione dei premi “Extra Invictus” e alla Masterclass Book Invictus, concorso rivolto a giovani autori under 30, incentrato sul tema “Il senso, i valori e le emozioni del competere sportivo”.