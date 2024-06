Premio Invictus, la prima masterclass book per giovani penne

La casa editrice Lab DFG ha lanciato la prima edizione del concorso letterario “Masterclass Book Invictus”, dedicato esclusivamente alle opere di letteratura sportiva. Il concorso mira a dare spazio a scrittori e scrittrici emergenti, scoprendo nuove voci nel panorama editoriale. Il tema di concorso scelto per l’edizione 2024 è: “Il senso, i valori e le emozioni del competere sportivo”. Le opere possono esplorare storie, imprese e tratti caratteriali di protagonisti, attraverso romanzi, biografie, racconti o fumetti.

E’ stato pubblicato il bando di concorso: tempo fino al 10 agosto per far pervenire un’opera originale di letteratura sportiva.

La lunghezza delle opere deve essere compresa tra un minimo di 20 cartelle editoriali e un massimo di 50 cartelle editoriali (una cartella editoriale equivale a 2000 battute, spazi inclusi). Sono ammessi al concorso autori di qualsiasi nazionalità, che non abbiano superato i 30 anni di età entro il 31 dicembre 2024.

Le opere devono essere originali e inedite e, per la durata del concorso, non devono partecipare ad altro concorso che ne preveda la pubblicazione. Le stesse, devono essere inviate entro il 10 agosto 2024 in formato .doc o .pdf all’indirizzo email: masterclassinvictus@labdfg.it, includendo titolo dell’opera, nome e cognome dell’autore, indirizzo email, recapito telefonico, indirizzo di residenza, luogo e data di nascita, codice fiscale. La comunicazione delle opere selezionate verrà resa nota entro e non oltre il 2 settembre 2024.

Il Premio

Il premio consiste nella partecipazione gratuita, con vitto e alloggio inclusi, alla Masterclass Book Invictus che si terrà l’11 e 12 settembre 2024 al Castello Caetani di Sermoneta (LT). Durante la Masterclass, verrà selezionata l’opera vincitrice che sarà pubblicata da Lab DFG. La pubblicazione avverrà previa stipula di un contratto di edizione che include una percentuale sulle royalties e sui diritti di traduzione all’estero.

La Masterclass

La Masterclass si terrà al Castello Caetani di Sermoneta (LT) grazie alla gentile concessione della Fondazione Roffredo Caetani. A seguire, il programma della tre giorni.

10 settembre: 15.00-18.00 registrazione candidati e assegnazione camere (registrazione possibile anche l’11 settembre entro le 10.00);

11 settembre: 10.30-13.30 lezione; 14.00-15.30 pranzo; 15.30-18.00 lezione; 20.00 cena e cerimonia di premiazione opere menzionate Extra Invictus;

12 settembre: 10.00-12.00 lezione e proclamazione del vincitore; 12.30 pranzo e chiusura lavori.

Il calendario dettagliato delle lezioni e i docenti saranno ufficializzati entro il 2 settembre 2024.