Premio Invictus: presentata a “Più libri più liberi” la settima edizione

Alla “Nuvola” di Fuksas, nell’ambito di Più Libri Più Liberi, è stata presentata ufficialmente la settima edizione del Premio Letterario Sportivo Invictus, ideato dalla casa editrice Lab DFG e ormai divenuto un appuntamento centrale nel panorama culturale italiano. La finale si terrà il 9 settembre 2026 a Cisterna di Latina, sede permanente del premio, nella suggestiva cornice di Palazzo Caetani.

Davanti a un centinaio di studenti delle scuole superiori romane, tre testimonial hanno raccontato le proprie storie di sport e resilienza: l’ex campione europeo di boxe Emanuele Blandamura, la giovane promessa dell’atletica paralimpica Benedetta Benedetti e la nuotatrice azzurra Domiziana Mecenate. Tre percorsi diversi, ma uniti dallo spirito “invictus”, quello che da sempre ispira il riconoscimento.

A lanciare la nuova edizione, insieme all’ideatore Giovanni Di Giorgi, erano presenti l’Ambassador del Premio Luca Pancalli, l’On. Marco Perissa, il presidente Opes e membro di Giunta CONI Juri Morico, la conduttrice Rai Simona Rolandi e i tre nuovi giurati: Alessandro Antinelli (Rai Sport), Francesco Repice (Radio Rai) e Federica Lodi (Sky Sport).

Le parole di Giovanni Di Giorgi hanno rimarcato la filosofia del Premio: “Dietro ogni libro di sport ci sono storie che insegnano come affrontare la vita. Lo sport è un linguaggio universale. Da oggi sono aperte le iscrizioni per autori ed editori, e siamo certi di ricevere tantissime opere di qualità”.

Orgoglio anche dal territorio. “Cisterna è la casa permanente del Premio Invictus – ha dichiarato il vicesindaco Maria Innamorato – un evento cresciuto tantissimo e ormai riconosciuto anche fuori dai confini nazionali”.

Apprezzamenti sono arrivati anche dall’On. Perissa (“Un progetto nato da un’intuizione vincente, sostenuta con coraggio”) e da Morico (“Il premio fa bene alla letteratura e allo sport, creando cultura positiva soprattutto tra i giovani”).

Profondo il messaggio di Luca Pancalli: “La narrazione può cambiare la società. E lo sport cambia le persone. Per questo progetti come l’Invictus vanno sostenuti”.

IL PREMIO

Nato per valorizzare le migliori opere italiane dedicate allo sport – tra narrativa, saggistica, biografie e reportage – il Premio Invictus si è affermato come uno dei riconoscimenti più prestigiosi del settore. La finale del 2026 sarà preceduta, l’8 settembre, dalle menzioni speciali ExtraInvictus al Castello Caetani di Sermoneta. Il regolamento completo sarà disponibile sul sito www.premioinvictus.it.

ALBO D’ORO

2020 – La via perfetta – Daniele Nardi con Alessandra Carati

2021 – ex aequo La cena degli dei – Marino Bartoletti / Le Canaglie – Angelo Carotenuto

2022 – Il diamante è per sempre – Mario Salvini

2023 – Pantani per sempre – Davide De Zan

2024 – La forma dei sogni – Andrej Longo

2025 – Provaci ancora, mister Cascione – Marco Marsullo