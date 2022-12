Premio Invictus, presentata la quarta edizione

E’ stata presentata, in occasione di ‘Più libri più liberi’, la quarta edizione del Premio Letterario Sportivo Invictus. Nella sala Antares del Centro Convegno La Nuvola di Fuksas nel quartiere Eur di Roma, è partito ufficialmente il concorso della Lab DFG, casa editrice pontina di story telling sportivo, che da questa edizione avrà come partner di prestigio l’Associazione Italiana Editori.

Possono partecipare al concorso tutti i libri editi nell’ arco del 2022, le iscrizioni termineranno il 28 aprile 2023, la serata finale con la premiazioni dei vincitori si terrà il 7 settembre 2023 presso la suggestiva cornice della corte di Palazzo Caetani a Cisterna di Latina. Info per iscrizioni sul sito www.premioinvictus.it. Così come per l’inizio ufficiale del concorso, anche la cinquina dei finalisti sarà presentata a Roma a giugno. Il Premio è sostenuto dal Comune di Cisterna di Latina e dalla Regione Lazio.

Media partner RAI Rai 1 Sport, Corriere dello Sport, Tuttosport, Guerin Sportivo, OA Sport, Liberementi.

Moderatori della presentazione Gabriele Brocani, voce di RAI RADIO 1 e il direttore editoriale della Lab DFG Giovanni Di Giorgi.

Così Fabio Del Giudice, direttore di “Più liberi più liberi”, nonché direttore generale AIE, che è la promotrice della Fiera Nazionale della Piccola e Media Editoria: “Il nostro più caloroso benvenuto al Premio Letterario Sportivo Invictus e la Lab DFG a PLPL. Dalla Nuvola di Fuksas ai Giardini di Ninfa, direi che il percorso di Invictus è straordinario, come l’idea di partenza”. Giovanni Di Giorgi: “E’ prestigioso iniziare il cammino insieme all’AIE, il nostro obiettivo è premiare scrittori e case editrici, per una contaminazione ed una diffusione continua dello story telling sportivo”.

Il Comune di Cisterna annuncia la grande novità del coinvolgimento degli studenti: “Renderemo partecipi le scuole per promuovere la scrittura e la lettura – annuncia il vice sindaco Maria Innamorato –, siamo sempre più orgogliosi di avere accolto questo Premio, del quale nella scorsa edizione abbiamo annunciato i cinque finalisti presso il Salone del Libro di Torino”.

Tra i testimonial della quarta edizione, l’ultimo vincitore della rassegna, il giornalista de La Gazzetta dello Sport, Mario Salvini, che ha strappato i consensi con “Il Diamante è per sempre”, incentrato sul baseball: “Ho scritto questo libro affinché altri potesseri innamorarsi in Italia di uno sport diffuso e che racconta tante storie di integrazione e vita”. Altra testimonial Manù Benelli, icona e Hall of Fame della pallavolo Italiana: “Cultura e sport sono un binomio importante, promuoviamo la cultura dello sport anche attraverso questi concorsi”. Altri interventi dal deputato Marco Perissa: “Invito i ragazzi ad ampliare la conoscenza attraverso i libri, dando una possibilità al vostro talento” all’assessore della Regione Lazio Enrica Onorati: “Ribadisco il concetto delle pari opportunità, dobbiamo saperle cogliere, perché ci sono”.

Confermata la giuria presieduta dal bicampione olimpico Davide Tizzano. I giurati: Stefano Bizzotto, Elisabetta Caporale, Italo Cucci, Sandro Fioravanti, Mauro Grimaldi, Xavier Jacobelli, Cristina Lenardon, Daniele Masala, Matteo Marani, Alessandra Marzari, Raffaella Masciadri, Elena Pantaleo, Silvia Salis.

Diversi i personaggi e le autorità nella popolata sala Antares, tra cui il giornalista Marco Frittella, direttore editoriale di RAI Libri.