“Premio Letterario AP”, il Map di Pontinia pronto ad accogliere la quinta edizione

Quattro giorni dedicati alla cultura, alla letteratura e all’arte nel cuore di Pontinia. Dal 18 al 21 maggio il Map, Museo dell’Agro Pontino, ospiterà la quinta edizione del “Premio Letterario AP”, la rassegna patrocinata dal Comune e ideata dall’assessore alla Cultura Maria Rita D’Alessio.

L’iniziativa, ormai diventata un appuntamento fisso del panorama culturale pontino, porterà nella struttura di piazza Kennedy autori affermati e firme emergenti del territorio, protagonisti di incontri e presentazioni letterarie dedicate a temi legati alla storia, alla memoria e all’identità locale.

Ad aprire la manifestazione, lunedì 18 maggio alle 18.30, saranno Lino Callegari con “I quaderni della Memoria”, Sabrina Pecorilli con “Architetture industriali silenti” e Stefano Pierpaoli con “Il futuro pilotato”. Tra gli ospiti più attesi spicca il professor Miguel Gotor, storico e saggista di fama nazionale, che il 19 maggio presenterà il libro “L’omicidio di Piersanti Mattarella”.

Il programma sarà arricchito anche da momenti artistici e spettacoli, con performance di danza, teatro e musica curate da associazioni e scuole del territorio, oltre alla collettiva d’arte “Agro Pontino: Acqua, Terra, Storie e Accoglienza”, organizzata da “Cammino Odv”.

“Il Premio Letterario AP è ormai una tradizione culturale per Pontinia – ha dichiarato l’assessore Maria Rita D’Alessio – ed è una vetrina importante per valorizzare autori emergenti e affermati senza spirito competitivo, ma con l’obiettivo di condividere cultura ed emozioni”.

L’ingresso agli eventi sarà libero.