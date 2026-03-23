Premio letterario “Rodolfo Di Biasio”, al via la terza edizione

È stata ufficialmente lanciata la terza edizione del Premio Letterario “Rodolfo Di Biasio – Città di Formia”, iniziativa promossa dal Comune in collaborazione con il Sistema Bibliotecario “Sud Pontino”, dedicata alla memoria del poeta e scrittore che ha lasciato un segno profondo nel territorio.

Il bando è già disponibile online con regolamento e modalità di partecipazione, consultabili direttamente sul sito istituzionale: <a href=”https://servizi.comune.formia.lt.it/openweb/pratiche/dett_registri.php?sezione=banavvpub&id=6034&codEstr=NEXT&CSRF=fb34e637c26db9814bbb48d458167978″>consulta il bando completo</a>.

Il concorso si articola in tre sezioni: opera edita di poesia, racconto inedito e, novità di questa edizione, una categoria riservata ai giovani autori nati dopo il 1° gennaio 2006, aperta sia alla poesia che alla prosa. Un ampliamento che punta a coinvolgere le nuove generazioni e a rafforzare il valore culturale dell’iniziativa.

La partecipazione è aperta fino al 31 maggio 2026, con modalità differenti a seconda della sezione: invio cartaceo per i volumi editi e invio digitale per racconti e opere inedite. Le opere dovranno rispettare specifici requisiti formali e, nel caso dei racconti, ispirarsi preferibilmente ai temi cari a Di Biasio, come il mare, la famiglia e la natura.

Previsti premi in denaro per le sezioni principali, mentre per i più giovani è in programma la pubblicazione in un’antologia dedicata, oltre a riconoscimenti ufficiali. La cerimonia di premiazione si svolgerà a Formia tra novembre e dicembre.

Soddisfazione è stata espressa dal sindaco, che ha sottolineato come le prime edizioni abbiano già dimostrato la capacità del premio di attrarre partecipanti da tutta Italia, confermando la vocazione culturale della città. Sulla stessa linea l’assessore alla Cultura, che ha evidenziato il valore della nuova sezione dedicata ai giovani come segno concreto di continuità con l’eredità culturale lasciata da Di Biasio e Roberto Tortora.

Il premio si conferma così non solo come riconoscimento artistico, ma anche come occasione di incontro e crescita, capace di unire generazioni diverse nel nome della letteratura.

Per informazioni è possibile scrivere all’indirizzo email dedicato: premioletterariodibiasio@comune.formia.lt.it