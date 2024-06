Premio Letterario Sportivo Invictus, annunciata la cinquina finalista

Presso lo Spazio Culturale WeGil a Trastevere, Roma, è stata svelata la cinquina finalista della quinta edizione del Premio Letterario Sportivo Invictus. L’evento, organizzato dalla casa editrice Lab DFG con il sostegno del Ministro per lo Sport e i Giovani, del Comune di Cisterna di Latina, della Regione Lazio, dell’Istituto del Credito Sportivo e con il patrocinio della Fondazione Roffredo Caetani, dell’Associazione Italiana Editori e della Federazione Italiana Nuoto Paralimpico, ha visto la partecipazione di diverse personalità di spicco.

Ad aprire la presentazione, i due neo campioni europei Sara Fantini e Leonardo Fabbri hanno inviato video saluti per sostenere il premio. Presenti all’incontro anche Maria Buttigieg, Primo Segretario dell’Ambasciata di Malta in Italia, la dott.ssa Rosaria Giannella, Direttore Generale per le politiche giovanili del Dipartimento per le Politiche Giovanili e il Servizio Civile Universale, l’On. Salvatore La Penna, vice presidente della Commissione agricoltura e ambiente della Regione Lazio, e l’avv. Civita Di Russo, vice capo di gabinetto vicario della Regione Lazio.

I Finalisti del Premio Invictus 2024

Dopo aver selezionato circa 150 titoli pubblicati nel 2023, la giuria presieduta dal bicampione olimpico Davide Tizzano ha scelto i cinque libri finalisti:

– **La forma dei sogni** di Andrej Longo – Sellerio

– **Il mio calcio furioso e solitario** di Walter Sabatini – Piemme

– **La piuma del ghetto** di Antonello Capurso – Gallucci Bros

– **Ci alleniamo anche se piove** di Andrea Masciaga (alias Nonèpiùdomenica) – Rizzoli

– **Drazen Petrovic** di Lorenzo Iervolino – 66thand2nd

Questi libri, insieme a tutti gli altri partecipanti, saranno donati alla biblioteca dello sport inaugurata dalla Lab DFG al Centro di Preparazione Olimpica di Formia.

L’evento è stato presentato da Gabriele Brocani, conduttore di Radio Rai e Direttore Artistico del Premio Invictus, che ha svelato anche le due opere che rappresenteranno la Repubblica di Malta, ospite d’onore 2024: **Goal** di Carmel Baldacchino e **L’ahhar sajf ta’ Berlin (L’ultima estate di Berlino)** di Mark Vella.

Giovanni Di Giorgi, editore di Lab DFG e organizzatore del Premio Invictus, ha sottolineato la qualità delle opere selezionate e l’importanza del premio, che sarà presente alla Fiera Internazionale del Libro di Francoforte, dove l’Italia sarà ospite d’onore.

La serata finale del Premio Invictus si terrà il 12 settembre a Palazzo Caetani, Cisterna di Latina, dove verrà proclamato il vincitore.