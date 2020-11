Premio Letterario Sportivo Invictus, svelata la data della finalissima

L’attesa è finita: il 3 dicembre alle 11.30 in streaming da Cisterna di Latina verrà finalmente decretato l’atteso vincitore del Premio Letterario Sportivo Invictus evento ideato ed organizzato dalla LabDFG. L’annuncio è stato fatto durante un evento online organizzato lo scorso 19 novembre moderato dal Direttore artistico Gabriele Brocani e dal Direttore editoriale di LabDFG Giovanni di Giorgi. Tanti gli ospiti illustri della serata, a partire da Riccardo Cucchi, radiocronista RAI e scrittore, Mara Santangelo, ex tennista italiana, Davide Tizzano, campione olimpico, il giornalista e telecronista Sandro Fioravanti, il Sindaco di Cisterna di Latina Mauro Carturan e in rappresentanza dei Grandi Lettori il Comandante dei Vigili del Fuoco Cristina d’Angelo.

“C’è un legame forte che unisce lo sport e la letteratura – ha dichiarato Riccardo Cucchi – Credo di poter affermare che questo premio lo dimostri pienamente. Lo sport è epica moderna. Voglio ringraziare i sette finalisti. Li ho letti con grande attenzione e trasporto e ho anche scoperto cose nuove che ancora non conoscevo. Credo ci sia un momento di crescita nella narrazione sportiva italiana e possiamo finalmente dire che è stato fatto un salto di qualità”.

Tutto è pronto anche per decretare il vincitore: i Grandi Lettori hanno consegnato le schede con i loro giudizi e ora non resta che aspettare il verdetto della Giuria d’onore che si dice in generale soddisfatta del livello dei libri che hanno avuto accesso al premio. “Tutti i libri sono a un livello alto e li ho letti tutti, ci ho preso sopra degli appunti – ha detto infatti Sandro Fioravanti. – Alcuni li ho anche riletti. Gli elementi narrativi sono fortissimi e sviluppati bene. Sarà difficilissimo scegliere”.

E ora non resta che aspettare il 3 dicembre per scoprire chi sarà il vincitore del Primo premio Invictus! Ricordiamo, di seguito, i 7 titoli prescelti, in rigoroso ordine alfabetico: