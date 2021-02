Premio letterario “Una Poesia Per Giulia”, i vincitori

Conclusa a Cisterna di Latina la sesta edizione del concorso internazionale biennale “Una Poesia per Giulia”.

Edizione speciale sia per il gran numero di autori partecipanti, ben 1.250, sia per la cerimonia che per la prima volta, a causa del Covid-19, è approdata online sui canali Youtube e Facebook dell’Accademia Giulia Brignone.

Condotta da Paolo Fiorito, come sempre la cerimonia è stata caratterizzata da innumerevoli interventi di cultura e spettacolo, interpretazioni di poesie, performance musicali e di danza, ricordi, premiazioni e riconoscimenti.

“Anche quest’anno – afferma Marcello Brignone, promotore e animatore del premio – nonostante una minore pubblicità e la riduzione del numero delle composizioni ammesse, il compito della giuria è stato molto gravoso. Dalla prima edizione ad oggi abbiamo esaminato più di 13mila poesie di tanti autori bravissimi. Il successo del concorso è dovuto ad una commissione seria e competente e ad una squadra organizzativa ben consolidata che ringrazio”.

Sono stati 63 i premiati di questa edizione con 10 menzioni speciali per l’estero, 23 in lingua e 7 in vernacolo.

Vincitore assoluto è stato Antonio Blunda di Palermo con l’emozionante poesia “Ho scelto di donarti al mondo (a mia figlia)”, non solo un elogio all’amore genitoriale, ma alla vita stessa che si rinnova e tramanda il proprio messaggio di bellezza, magnificenza e generosità alle generazioni successive.

A Blunda, oltre al titolo è andato in premio un brillante puro 0,22 carati, colore g, certificato.

Seconda classificata Assuntina Marzotta (San Cascino, Lecce) con la poesia “La forza di vivere ancora”, terzo classificato Claudio Fabbrini (Viterbo) con “Oltre”.