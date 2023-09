Premio Lido Green, domani la cerimonia presso l’hotel Miramare

L’appuntamento per la terza edizione del Premio Lido Green Marina di Latina è domani presso l’hotel Miramare di Latina, ore 11:30. La cerimonia è promossa dall’Azienda per i Beni Comuni in collaborazione con il Comune di Latina.

L’iniziativa ambientale è rivolta a tutti gli stabilimenti balneari e ai chioschi del lungomare di Latina. L’obiettivo della premiazione è valorizzare e sostenere l’impegno degli operatori che, nel corso della stagione balneare 2023, hanno privilegiato la sostenibilità e il basso impatto ambientale mettendo a punto una serie di strategie green. Interverranno alla manifestazione per il Comune di Latina il sindaco Matilde Celentano, l’Assessore all’Ambiente Franco Addonizio e l’Assessore alla Marina Gianluca di Cocco; per ABC il Direttore Generale Silvio Ascoli; il Presidente del CdA Gustavo Giorgi e la Vicepresidente Angela Verrengia. Saranno presenti anche gli Ispettori Ambientali ABC, Gioia Manduzio e Filippo Serra, che hanno monitorato le attività per l’intera durata della stagione balneare.