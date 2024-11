Premio Sport e Giovani 2024, prima edizione a Luca Chiavegato

E’ Luca Chiavegato il vincitore della prima edizione del Premio Sport e Giovani 2024. Il concorso del Comune di Latina rivolto ai giovani dai 18 ai 30 anni, che mira a stimolare la produzione artistica dei ragazzi e delle ragazze con opere in grado di rappresentare al meglio il mondo dello sport e dei giovani.

A consegnare il premio è stato l’assessore alle Politiche giovanili Andrea Chiarato che ha commentato: “La produzione artistica da parte dei più giovani non deve mai essere sottovalutata ed è compito importante di un’amministrazione mettere in luce la loro creatività e visione del mondo. Complimenti a Luca Chiavegato per la sua opera decretata vincitrice e anche agli altri partecipanti: Elisa Maria Mastroianni, Luca Chiavegato, Dogra Tanvi, Sara Tornatora, Mara Paladini e Fabiana Tornesi. Le opere resteranno al museo Cambellotti per una settimana, prima di essere esposte negli uffici comunali”.