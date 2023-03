Premio Sportivo Invictus, Luca Pancalli nominato “Ambassador”

Luca Pancalli, Presidente del Comitato Italiano Paralimpico, sarà il primo “Ambassador” del Premio Letterario Sportivo Invictus, la rassegna culturale promossa dalla casa editrice Lab DFG di Latina giunta alla quarta edizione.

La cerimonia di assegnazione all’avvocato Luca Pancalli, si svolgerà il 28 marzo, alle ore 11, nella sede del CIP di via Flaminia 830.

La decisione è stata presa all’unanimità dalla giuria del premio composta dai giornalisti sportivi Elisabetta Caporale, Italo Cucci, Matteo Marani, Sandro Fioravanti, Stefano Bizzotto, Dario Ricci, Xavier Jacobelli, e da campioni e dirigenti del mondo sportivo quali Silvia Salis, Raffaella Masciadri, Elena Papaleo, Cristina Lenardon, Daniele Masala, Mauro Grimaldi, Mara Santangelo e Alessandra Marzari.

Il presidente della giuria, il bicampione olimpico di canottaggio Davide Tizzano, motiva così la scelta: “Luca Pancalli è un ambassador meraviglioso e il fatto che abbia accettato questa nostra proposta nobilita il premio perché allarga la platea anche al mondo paralimpico. Per me, da presidente, è un vero onore che lui possa rappresentare questo premio ed è un piacere perché poter vantare di avere un ambassador come lui arricchisce ancor più di prestigio questo concorso che anno dopo anno contribuisce a diffondere la vera cultura dello sport”.