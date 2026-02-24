Premio Sportivo dell’Anno, cambia la viabilità attorno al Teatro d’Annunzio

In occasione della cerimonia “Sportiva e Sportivo dell’Anno 2025”, in programma domani dalle ore 17.00 al Teatro D’Annunzio di Latina, il Comune ha emanato un’ordinanza che disciplina circolazione e sosta nelle aree vicine alla sede dell’evento. Il provvedimento, firmato dalla dirigente Daniela Prandi, prevede il divieto di circolazione e di sosta con rimozione forzata per tutti i veicoli in Viale Umberto I, nel tratto compreso tra Viale XXI Aprile e Via Leonardi, oltre che nell’area parcheggio di Via Leonardi antistante il teatro comunale.

Le limitazioni saranno in vigore dalle ore 14.00 fino alle ore 24.00 di mercoledì 25 febbraio 2026. La serata sarà dedicata alla premiazione degli atleti che nel corso del 2025 si sono distinti per meriti sportivi, portando in alto il nome della città. In programma la consegna di premi, premi speciali, menzioni e attestati di riconoscimento. Per partecipare alla cerimonia sarà necessario prenotare il biglietto attraverso il sito istituzionale del Comune di Latina, nella sezione dedicata all’evento.