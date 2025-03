La Mezza Maratona di Latina del prossimo 30 marzo 2025 è stata presentata alla città in conferenza stampa, in una sala gremita del Circolo Cittadino Sante Palumbo. La gara continua a crescere in popolarità, affermandosi come una delle più apprezzate del panorama podistico italiano. È l’evento sportivo con più partecipanti agonisti del Comune di Latina: ad oggi 850 iscritti alla 21,097 km, 250 iscritti alla 10 km, oltre a tutti i partecipanti alla Family Walk gratuita. E le iscrizioni sono ancora aperte e chiuderanno il 26 marzo salvo esaurimento pettorali, collegandosi al portale Endu.

“La Mezza Maratona di Latina sta crescendo esponenzialmente e quest’anno abbiamo in gara ben sette diverse nazionalità oltre l’Italia, tra cui Brasile, Romania, Cuba, Repubblica Moldova, Russia, Belgio e Bulgaria – commenta il presidente di In Corsa Libera Davide Fioriello – Anche il cambio di data è stato propizio ad un numero crescente di iscrizioni, oltre che una scelta per non impattare troppo con le attività commerciali sul lungomare di Latina. Lavoriamo nel segno della continuità e come per le scorse edizioni, omaggeremo la nostra città dedicando maglia e medaglia ufficiale, esportando bellezza e territorio. Dei 1.110 iscritti – sottolinea Fioriello – l’85% viene da fuori provincia e siamo orgogliosi di questo perché significa che negli anni ci siamo fatti conoscere ed apprezzare sempre di più”.

Hanno presenziato alla conferenza stampa il Sindaco di Latina Matilde Celentano, il Senatore Nicola Calandrini, l’assessore allo sport del Comune di Latina Andrea Chiarato, il presidente di In Corsa Libera, società organizzatrice e consigliere regionale Fidal Davide Fioriello, il delegato ai grandi eventi del Comune di Latina Alessandro Marfisi, il presidente del comitato provinciale Opes Latina Daniele Valerio, il vice presidente provinciale Fidal Alessandro Giorgi, il direttore tecnico di gara Sergio Zonzin, il rappresentante del gruppo pacer Stefano Piergallini della società Piano Ma Arriviamo che guiderà la traversata dei 21.097 km con 13 gruppi da 1h25 a 3h. Ha portato i suoi saluti con un video, il re delle maratone e pluricampione del mondo, Giorgio Calcaterra che sarà il pettorale numero uno della Mezza Maratona di Latina.

“La Mezza Maratona di Latina è ormai diventata una tradizione per la nostra città – commenta il Sindaco del Comune di Latina Matilde Celentano – È un evento inclusivo pensato non soltanto agli atleti che percorreranno il circuito di 21 chilometri, ma anche per coloro che vogliono trascorrere una domenica all’insegna dello sport e della natura. Insomma, per tutti, per chi va più lento, per i bambini, per le famiglie. Il 30 marzo prossimo sarà un’occasione per divertirsi. L’edizione di quest’anno presenta già numeri importanti: parliamo ad oggi di 1.100 atleti, provenienti da tutta Italia. E questo non è affatto trascurabile da un punto di vista del marketing territoriale: chi viene nella nostra città per la maratona, promuove anche il nostro territorio una volta tornato nella città di provenienza”.

“Grazie a questo appuntamento sportivo la città di Latina sarà nuovamente protagonista – dichiara il Senatore Nicola Calandrini – Non si parla solo di sport ma di tanto altro ed è un appuntamento questo ormai consolidato, in costante crescita, che dimostra ancora una volta come lo sport sia un mezzo utilissimo per la promozione del territorio. Un evento che è frutto di una sinergia tra diversi enti sportivi, istituzioni ma anche imprenditori privati. Una rete propositiva che rappresenta davvero una risorsa su cui puntare per lo sviluppo di questa città. Un modo per far conoscere il nostro territorio, le sue bellezze naturali e storiche. Al di là dei detrattori per professione, dimostriamo ancora una volta che questo territorio ha non solo tante potenzialità, ma sa raggiungere anche risultati importanti”.

“Manca pochissimo alla Mezza Maratona di Latina, un evento divenuto ormai una tradizione per la nostra città, che quest’anno ha visto un record di iscritti – commenta l’assessore allo Sport del Comune di Latina Andrea Chiarato – La manifestazione, organizzata dalla società In Corsa Libera guidata dal presidente Davide Fioriello, porta con sé anche una novità di cui siamo particolarmente orgogliosi. Il Comune di Latina ha ricevuto in dono dall’associazione Il libro di Emiliano, che ringrazio profondamente, una carrozzina da maratona per persone con difficoltà motorie. Sarà utilizzata per consentire a tutti la partecipazione alle gare podistiche, il che renderà la manifestazione sportiva all’insegna dell’inclusività”.

Una gara inclusiva anche per chi non può correre in autonomia, come evidenziato dalla presenza dell’associazione Il Libro di Emiliano guidata dalla presidente Piera Bernardi, che ha donato al Comune di Latina una sedia a rotelle per maratone, permettendo l’accesso a questo tipo di eventi a partire dalla Mezza Maratona di Latina, oltre che dalla presenza in gara di altri carrozzati di realtà fuori provincia e di Latina, come la Fair Play Latina di Marco Ghirotto che gareggerà con il suo atleta speciale Max Colaiuta.

“Il lavoro svolto negli ultimi anni dalla macchina organizzativa è davvero lodevole – commenta il delegato ai grandi eventi del Comune di Latina Alessandro Marfisi – è da tanti anni inoltre, che maglie e medaglie rappresentano la città, dando lustro a Latina e questo è motivo di orgoglio”.

“Mi complimento con Davide Fioriello per l’impegno e la responsabilità assunta per la realizzazione di eventi di questo calibro – sottolinea Daniele Valerio presidente del Comitato Provinciale Opes Latina – Un grande impegno organizzativo”.

“Volevo ringraziare l’organizzazione per questo evento che arriva dopo le fatiche e l’enorme successo della Maratona Maga Circe con prestazioni di livello davvero importante – commenta il vice presidente provinciale Fidal Alessandro Giorgi – Come federazione ringraziamo Davide Fioriello che oltre alle sue due gare è sempre sul campo impegnato anche tra i giovani e nelle scuole, facendo crescere il movimento in maniera esponenziale”.

La Mezza Maratona di Latina è anche sviluppo di attività collaterali e sostenibili per la città. Grazie alle collaborazioni con Plastic Free, Abc Latina e McDonald’s che coopereranno insieme, il week end della gara sarà ricco di iniziative sostenibili che coinvolgeranno i cittadini. In sala ne hanno parlato, gli ispettori ambientali ABC Latina Filippo Serra e Gioia Manduzio ed Andrea Semeoli in rappresentanza di McDonald’s Italia. In arrivo una mattinata all’insegna dell’ecologia venerdì 28 dalle 10 alle 12,30 insieme ai ragazzi dell’istituto Giuliano con la raccolta dei rifiuti nella zona del mercato settimanale di Latina ed ancora la passeggiata ecologica di sabato 29 marzo dalle 10 dal Campo Coni di via Botticelli con iscrizioni aperte a tutti sul sito www.plastifreeonlus.it. Il 30 marzo inoltre, i volontari saranno presenti alla Mezza Maratona di Latina, per renderla ancora più sostenibile grazie al loro intervento nei punti ristoro.

La Mezza Maratona di Latina è patrocinata da Regione Lazio, Provincia di Latina, Comune di Latina, Coni Lazio e Opes, ed è inserita nel calendario della Federazione Italiana di Atletica Leggera come tappa Bronze. Si ringraziano i partner, molti dei quali presenti in sala: Unimarconi sede di Latina, Icar Auto Evo, Latina Formazione Lavoro, Cantina Villa Gianna, Sport’85, McDonald’s Latina Isonzo, Romagnoli, Lt Fiori e Cisterna, P.L.A.S. – Prevenzione Lavoro Ambiente Salute, Todis di Latina, Stema Fiosiolab, Garden Hotel, Corato, Plastic Free, Abc Latina, Redbull, Castel Romano Designer Outlet, Maione Store ed i media partner Gruppo Mondo Radio, Radio Luna, Radio Immagine, Radio Latina e Latina Corriere.it.

La gara principale si snoderà lungo un percorso certificato di 21,097 km, che offre l’opportunità di esplorare i luoghi caratteristici della zona, mescolando storia e modernità in un contesto naturale. La partenza della 21.097 km è fissata alle 9.00 dal campo di atletica di via Botticelli a Latina. Il tracciato, che parte dalla pista del Campo Coni di via Botticelli, attraversa il centro città fino a raggiungere il lungomare di Latina. Sono previste anche una gara di 10 km, che si svolgerà interamente nel centro cittadino con un giro di boa su via del Lido, e la Family Walk gratuita di 2,7 km, aperta a tutti, inclusi animali domestici, che avrà luogo sempre in via Botticelli con partenza alle ore 9.30 condotta da Luana Santucci della Enjoy Training e pensata per coinvolgere famiglie e cittadini in una camminata all’insegna del divertimento e della socializzazione.

Ricordiamo la possibilità di poter effettuare gratuitamente la doccia in loco dopo la gara e che anche il servizio fotografico a cura di Fotoforgo, sarà gratuito ed offerto dall’organizzazione a tutti i runners.

Elenco vie interessate

Partenza dal campo di atletica di via Botticelli a Latina