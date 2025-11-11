Presentato il Calendario Storico dei Carabinieri 2026: protagonisti gli “eroi quotidiani”

È stato presentato all’Auditorium Parco della Musica il Calendario Storico dei Carabinieri 2026, alla presenza del Comandante Generale Salvatore Luongo e del Ministro della Difesa Guido Crosetto. Giunto alla 93ª edizione, il calendario – tradotto in otto lingue e stampato in oltre 1,2 milioni di copie – celebra quest’anno il tema “Eroi quotidiani”, dedicato alle donne e agli uomini dell’Arma che ogni giorno servono il Paese.

Le tavole sono firmate dall’artista Luigi “René” Valeno, che ha reinterpretato con la Pop Art il volto umano dei Carabinieri, mentre i testi portano la firma di Maurizio de Giovanni, Aldo Cazzullo e Massimo Lugli. L’edizione 2026 racconta, attraverso immagini e parole, il valore della cura, del coraggio e della vicinanza alla gente.

Accanto al calendario sono stati presentati anche l’Agenda 2026, dedicata agli “eroi quotidiani” delle comunità, e il calendario da tavolo sui “Carabinieri nello sport”. Il ricavato delle vendite sarà devoluto all’Opera Nazionale Assistenza Orfani Militari dell’Arma dei Carabinieri.