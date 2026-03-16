Presidente della Provincia, nuovi attestati da FDI

Dopo l’elezione di Federico Carnevale alla presidenza della Provincia di Latina arrivano i primi messaggi di congratulazioni dal mondo politico. Esponenti istituzionali e rappresentanti di Fratelli d’Italia hanno rivolto auguri di buon lavoro al nuovo presidente, sottolineando l’importanza della collaborazione tra enti per affrontare le sfide del territorio.
Tra i primi interventi quello della consigliera regionale Emanuela Zappone.
«Esprimo le mie congratulazioni e i migliori auguri di buon lavoro al nuovo Presidente della Provincia di Latina, Federico Carnevale».
Un messaggio è arrivato anche dall’europarlamentare Nicola Procaccini.
«Rivolgo i miei auguri di buon lavoro a Federico Carnevale per la sua elezione a presidente della Provincia di Latina».
Parole di augurio anche dall’assessore regionale Elena Palazzo, che ha espresso la disponibilità della Regione Lazio a collaborare con la nuova amministrazione provinciale.
«Desidero esprimere i migliori auguri di buon lavoro al Presidente Federico Carnevale appena eletto alla guida della Provincia di Latina».