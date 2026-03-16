Presidente della Provincia, Sarubbo: “Grazie alla Petroni e auguri a Carnevale”

Dopo l’esito delle elezioni per la presidenza della Provincia di Latina, dal Partito Democratico arriva un messaggio di ringraziamento per la candidata del centrosinistra e, allo stesso tempo, un augurio di buon lavoro al nuovo presidente Federico Carnevale.

A intervenire è il segretario provinciale del Pd Omar Sarubbo, che ha voluto sottolineare il valore politico della candidatura della sindaca di Roccasecca dei Volsci Barbara Petroni, capace – secondo i dem – di compattare il campo progressista e raccogliere un consenso superiore alle previsioni.

«Desidero rivolgere un grande ringraziamento a Barbara Petroni, sindaca di Roccasecca dei Volsci, per aver rappresentato con coraggio, serietà e autorevolezza il campo progressista in questa tornata elettorale per la presidenza della Provincia».

Sarubbo evidenzia come la candidatura abbia rappresentato un progetto politico condiviso da amministratori e forze civiche del territorio.

«La sua candidatura – prosegue – ha dato voce all’idea di una Provincia come “casa comune”, nella quale ogni territorio, dal più piccolo borgo al centro più grande, possa trovare ascolto e attenzione. Un progetto che ha ricevuto il sostegno compatto degli amministratori del PD, delle forze del centrosinistra e delle liste civiche pontine. A tutti loro va il mio ringraziamento».

Il segretario dem ha poi collocato l’esperienza della candidatura Petroni all’interno del percorso amministrativo portato avanti negli ultimi anni dall’ente provinciale.

«L’impegno di Barbara Petroni – aggiunge Sarubbo – si colloca nel solco del lavoro svolto negli ultimi anni dall’amministrazione provinciale guidata dal presidente uscente Gerardo Stefanelli, con una particolare attenzione ai temi delle politiche sociali, della tutela dell’ambiente e della dignità del lavoro».

Sarubbo ha inoltre ricordato il contesto particolare della competizione elettorale, trattandosi di una elezione di secondo livello, in cui il voto è espresso esclusivamente da sindaci e consiglieri comunali.

«Siamo di fronte a un’elezione di secondo livello nella quale il voto è riservato esclusivamente a sindaci e consiglieri comunali. In questo quadro, l’esito numerico a favore del candidato del centrodestra era ampiamente prevedibile. Tuttavia, emerge un dato politico significativo: Barbara Petroni ha sfiorato il 30%, andando ben oltre il perimetro della nostra coalizione».

Un risultato che, secondo il segretario provinciale del Pd, evidenzia come la candidatura abbia raccolto consenso anche oltre gli schieramenti tradizionali.

«Questo risultato – osserva – indica che oltre venti elettori hanno scelto di sostenere una proposta politica diversa da quella di appartenenza. Lo leggiamo come un attestato di stima nei confronti delle qualità amministrative di Barbara Petroni e della credibilità del progetto costruito in queste settimane. Per questo desidero ringraziare anche quei consiglieri che, in piena autonomia e libertà, hanno deciso di accordarci la loro fiducia».

Nel suo intervento Sarubbo ha infine rivolto un messaggio al neo presidente della Provincia.

«Al nuovo presidente Federico Carnevale vanno i miei migliori auguri di buon lavoro. Ci auguriamo che sappia rappresentare l’insieme dei territori e delle comunità della provincia al di sopra degli schieramenti politici, a partire dalla gestione del servizio idrico che sarà chiamato a guidare presiedendo l’Ambito Territoriale Ottimale. Ci aspettiamo – conclude Sarubbo – che non ceda alle pressioni di un cambio di linea politica e mantenga la barra dritta con un No netto all’aumento delle bollette di Acqualatina e a operazioni di aumento di capitale tese a fare cassa sulle spalle di famiglie, imprese e Comuni».