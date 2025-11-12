Preso un minorenne per l’aggressione con rapina a Sezze

E’ un minorenne di 17 anni, nato a Priverno ma di origine rumena, il presunto responsabile dell’aggressione con rapina avvenuta l’altra sera a Sezze. Erano passate da poco le 22 quando un ragazzo di 27 anni era stato colpito e sottratto del portafoglio in via Garibaldi, mentre faceva ritorno a casa dopo una serata con gli amici. I carabinieri della Locale Stazione, coordinati dal comandante Pierluigi Tusiano, lo hanno identificato e fermato con l’accusa di rapina. La vittima ha riportato la frattura dell’omero e diverse contusioni al volto, rendendo necessario il ricovero in pronto soccorso per accertamenti.

Determinanti per le indagini sono state le immagini delle telecamere di videosorveglianza presenti nella zona, grazie alle quali i militari sono riusciti a risalire rapidamente all’identità dell’autore dell’aggressione. Il 17enne, assistito dall’avvocato Italo Montini, è stato trasferito a Roma e affidato alla competenza della Procura per i Minorenni. Non sarà condotto in carcere, ma collocato in una struttura di accoglienza per minori.