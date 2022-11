Prevenzione alle truffe, l’incontro con gli anziani di Giulianello

Questa mattina alle ore 10:00, presso il centro anziani di Giulianello di Cori, sito in Piazzale 11 settembre 2001 ed a seguire alle ore 16.30 presso il centro anziani di Cori sito in Via Cristoforo Milita, si è tenuto un incontro con gli anziani, nell’ambito dell’attivitá di prevenzione del fenomeno delle truffe agli anziani e del relativo contrasto.

Questo incontro é richiesto dal Comandante Provinciale e pianificato nell’attività del Reparto Territoriale di Aprilia, il Comandante della Stazione Carabinieri di Cori.